НАТО призупиняє роботу місії в Іраку після вбивства Сулеймані

Північноатлантичний альянс (НАТО) оголосив про призупинення своєї навчальної місії на території Іраку на фоні загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на novinite.

За словами речника НАТО Ділана Уайта, місія з підготовки іракських силових структур, яка діє на прохання Багдаду, була тимчасово призупинена через вбивство іранського військового командувача Сулеймані.

"Місія НАТО триває, але навчальні заходи наразі припинені", - заявив Уайт.

Також ЗМІ повідомляють, що Збройні сили Швеції вирішили призупинити роботу своїх військових інструкторів в Іраку після загострення між США та Іраном.

Нагадаємо, раніше у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали своїх громадян негайно залишити територію Іраку. У американському Держдепі радять покинути Ірак через "напружену ситуацію в регіоні".

Крім того, 31 грудня кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Багдаді під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків. Розлючені демонстранти кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

Вже 1 січня посольство США в Іраку припинило свою роботу через напад з боку протестуючих.