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НАТО убрало упоминание об офисе Альянса в Японии из коммюнике, - СМИ

Фото: НАТО убрало упоминание об офисе Альянса в Японии по коммюнике (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Североатлантический альянс исключил формулировку по созданию офиса НАТО в Токио из итогового коммюнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

Как отмечает источник издания, предложение о том, что НАТО продолжит дискуссии с японским правительством об открытии офиса связи в Токио - выдержало несколько раундов обсуждений, однако все же было исключено во время последнего раунда.

Несмотря на консенсус относительно необходимости углубления взаимодействия с индо-тихоокеанскими партнерами, среди стран-членов Альянса все же остаются разногласия относительно расширения присутствия НАТО в регионе.

"Франция открыто выступила против этого плана на том основании, что он пошлет неправильный сигнал Китаю и странам Юго-Восточной Азии, которые нервничают, выбирая сторону в более широком соперничестве между Вашингтоном и Пекином", - пишет издание.

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возглавил усилия Альянса по налаживанию контактов с регионом. Во время встречи с президентом Южной Кореи Юн Кин Йолом, он заявил, что НАТО ценит партнерство с ним, поскольку "безопасность является не региональной, а глобальной".

"То, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, имеет значение для Европы, а то, что происходит в Европе, имеет значение для Индо-Тихоокеанского региона", - добавил генсек.

Юн, со своей стороны, ответил, что желает продолжить дискуссии об обмене военной информацией и кибербезопасности.

В частности объединиться с партнерами-единомышленниками в Индо-Тихоокеанском регионе "перед лицом битвы, разворачивающейся сегодня между демократиями и автократиями" призвал президент Чехии Петр Павел.

"Все эти страны (Китай, Северная Корея, Иран, Россия, - ред.) придерживаются другого набора ценностей. Их аргумент заключается в том, что Запад, демократии, разработали существующий мировой порядок, чтобы соответствовать их интересам, и теперь пришло время изменить мировой порядок, чтобы он больше соответствовал этому многополярному видению мира", - сказал он.

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