У НАТО застерігають РФ від вчинення кібератак на виборах в Євросоюзі

Північноатлантичний альянс застеріг Росію від здійснення кібератак на виборах в Євросоюзі. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в день початку виборів у Європарламент, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, на вчинення кібератак альянс буде реагувати всіма наявними в розпорядженні методами.

"Потенційні агресори повинні знати, що коли на нас нападають в кіберпросторі, ми не обмежимося реакцією в кіберпросторі... Ми можемо і будемо використовувати до кінця всі наявні в нашому розпорядженні можливості", - заявив він у четвер, 23 травня, в Лондоні, звертаючись, в числі інших, до Росії.

Виступав разом зі Столтенбергом глава МЗС великої Британії Джеремі Хант у свою чергу зазначив, що Британський національний центр з питань кібербезпеки повідомив деталі зловмисних дій РФ щодо 16 з 29 членів НАТО протягом останніх 18 місяців.

Нагадаємо, Йенс Столтенберг вперше скликав зустріч радників з національної безпеки країн-членів Північноатлантичного альянсу для обговорення кіберзагроз.