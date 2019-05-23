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Генсек НАТО скликав зустріч радників з нацбезпеки через кіберзагрози

Новини » Політика    23.05.2019 - 16:05
Генсек НАТО скликав зустріч радників з нацбезпеки через кіберзагрози
Фото: Йенс Столтенберг (з відкритих джерел)

Зустріч відбудеться під час саміту НАТО в грудні

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вперше скликав зустріч радників з національної безпеки країн-членів Північноатлантичного альянсу для обговорення кіберзагроз. Про це Столтенберг заявив під час виступу на конференції з кіберзахисту в Лондоні, передає РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

Столтенберг підкреслив, що технології докорінно змінюють характер військових дій і що НАТО адаптується шляхом зміцнення свого потенціалу та збільшення ресурсів.

"Щоб стримування мало ефект, потенційні зловмисники повинні знати, що ми не обмежуємося в кіберпросторі, коли на нас нападають в кіберпросторі. Ми можемо і будемо використовувати весь спектр можливостей, наявних в нашому розпорядженні", - заявив він в Лондоні.

Так, за його словами, зміцнення кіберзахисту і стійкості стане першочерговим завданням на саміті глав держав і урядів країн НАТО, який відбудеться 3-4 грудня в Лондоні.

Нагадаємо, у штаб-квартирі НАТО підтвердили свою готовність активно співпрацювати з Україною для протидії кіберзагрозам напередодні виборів. Співробітництво України з НАТО в напрямку кіберзахисту ведеться з 2014 року.

Крім того, новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс заявив, що НАТО буде і надалі надавати військову підтримку Україні.

Додамо, найближчий саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться в Лондоні 3-4 грудня.

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