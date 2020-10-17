НАТО застерігає Туреччину від використання російських систем С-400

В керівництві Північноатлантичного альянсу висловили стурбованість з приводу проведених Туреччиною випробувань російської зенітно-ракетної системи С-400. Ця зброя може представляти загрозу для літаків союзників і чинити негативний вплив на відносини між партнерами у НАТО.

Про це заявила представниця НАТО, передає DW.

За її словами, важливо, щоб Туреччина, бувши членом НАТО, разом з іншими союзниками продовжувала пошук альтернативних шляхів.

Рішення є національною прерогативою Анкари, зазначила вона, але російський зенітно-ракетний комплекс не може бути інтегровано в протиповітряну і протиракетну систему НАТО.

"Кожен проведений Туреччиною тест C-400 - якщо ці випробування підтверджуються - викликають співчуття", - заявила представник НАТО.

У п'ятницю стало відомо, що турецькі військові вперше випробували С-400 в районі чорноморського міста Синоп на півночі країни.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило про підготовку до проведення випробувань в провінції Синоп. Міноборони Туреччини цю інформацію коментувати відмовилося.

Нагадаємо, системи протиракетної оборони С-400 були закуплені Туреччиною у 2018 році. Оскільки Туреччина є членом НАТО, закупівля російського озброєння викликала обурення у Держдепі США.

Для врегулювання ситуації з постачанням російських С-400 президент США Дональд Трамп запропонував Туреччині операцію на 100 млрд доларів.