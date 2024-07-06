НАТО стремится к сотрудничеству с Южной Кореей по Украине и оборонной промышленности

НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне обсудит с Южной Кореей пути налаживания практического сотрудничества по вопросам Украины, кибербезопасности и новым технологиям.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonphar .

Он отметил, что уже третий год подряд приглашает лидеров Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии на саммит НАТО, что бы расширить партнерство Альянса в сфере безопасности со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Генсек подчеркнул важность этого сотрудничества в то время, когда Россия продолжает свою захватническую войну в Украине при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая.

"Иран и Северная Корея подпитывают войну России беспилотниками и снарядами. Китай поддерживает военную экономику России и поставляет микроэлектронику и другие товары двойного назначения для войны России. Чем теснее авторитарные игроки объединяются, тем важнее для нас тесное сотрудничество с нашими друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Столтенберг.

На предстоящем саммите, по его словам, Альянс будет развивать практическое сотрудничество в рамках «флагманских проектов» по Украине, кибербезопасности и новым технологиям, а также обсудит сотрудничество в сфере оборонной промышленности с Южной Кореей.

"Флагманский проект частично касается медицинского образования украинских солдат... Мы также изучаем, как можно расширить обмен разведывательной информацией с Южной Кореей", - сказал генсек НАТО.