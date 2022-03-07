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НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, - глава МЗС Німеччини

Автор: Роман Мирончук

НАТО не закриватиме повітряний простір над Україною, бо відповідає за життя європейців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра закордонних справ Німеччини Анналіни Бербок в ефірі німецького телеканалу ARD.

За її словами, закриття повітряного простору означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією.

Нагадаємо, протягом останніх днів президент України Володимир Зеленський вимагає у країн Заходу закрити небо над Україною, щоб від ударів російських ракет і бомб перестало гинути мирне населення.

При цьому він звинуватив альянс у підтримці вбивства українців. За словами Зеленського, безпека українців і людей в цілому - є відповідальністю всіх політиків і західних партнерів.

Раніше обласні та міські ради, а також громадяни України по всій країні звернулися до глав європейських країн, США і НАТО з проханням закрити небо над Україною для військової авіації Росії.

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НАТОВійна Росії проти України