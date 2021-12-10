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НАТО не піде на компроміси з Росією щодо приєднання України до Альянсу, - Столтенберг

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не піде на компроміси з Росією з питання вступу України. Він також підкреслив, що це питання вирішують виключно українці і країни блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Столтенберга за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми збираємося сісти, поговорити з Росією, але не йти на компроміс щодо права кожної нації в Європі обирати свій власний шлях", - сказав Столтенберг у відповідь на прохання журналіста прокоментувати заклик Росії до НАТО порушити свою обіцянку від 2008 року про членство України в Альянс.

Генсек НАТО наголосив, що позиція Альянсу у відносинах з Україною залишається незмінною.

Раніше на зустрічі з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном та міністром оборони Флоренс Парлі Столтенберг заявив, що Росія намагається відновити сферу свого впливу та контролювати сусідні країни.

Він також наголосив, що кожна країна в Європі має право обрати свій шлях. За його словами, Україна як суверенна і незалежна держава має право вирішувати, чи вона прагне членства в НАТО.

"І тоді 30 союзників (країн членів НАТО - ред.) мають вирішити, коли Україна буде готова приєднатися до їхньої лінії, і ніхто інший", - наголосив генсек.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив у телефонній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським, 9 грудня, що можливе членство України в НАТО – це тема виключно Києва та Альянсу.

Зазначимо, що проти вступу України до НАТО різко виступає Росія. Її лідер Володимир Путін назвав неприйнятним такий крок Києва.

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