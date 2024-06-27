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В НАТО должны поставить как цель победу Украины в войне, - премьер Эстонии

Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (facebook-com-kallaskaja)
Автор: Наталья Юрченко

В НАТО должны поставить победу Украины в войне как цель. Партнеры должны обеспечить Украине достаточную военную поддержку.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Цена, которую мы платим за поддержку Украины в ее усилиях победить над российским империализмом, ничтожна по сравнению с тем, что было бы, если бы агрессия окупилась. И мы должны поставить победу как цель", - сказала она.

По мнению премьера Эстонии, война в Украине имеет решающее значение для безопасности всего трансатлантического сообщества. Поэтому необходимо союзническое обязательство долгосрочной поддержки Украины.

"Украина будет тратить 0,25% нашего ВВП на военную помощь в течение следующих четырех лет. Если бы все союзники сделали то же самое, это обеспечило бы Украине достаточную военную помощь, чтобы выиграть войну", - заявила Каллас.

Она также добавила, что все элементы помощи также следует рассматривать как усиление поддержки Украины на пути к ее членству.

"Ключевой урок, который мы извлекли из последних десятилетий, состоит в том, что серые зоны являются источниками конфликтов. И наша обязанность - продолжить процесс членства Украины в НАТО", - сказал Кая Каллас.

 

Каллас станет главным дипломатом ЕС

Напомним, в Европейском союзе в ближайшие дни сменится руководство. Премьер-министр Эстония Кая Каллас получит должность главы европейской дипломатии и заменит Жозепа Борреля.

Каллас называют "железной леди" Эстонии, а также одним из главным противником российского диктатора Владимира Путина в Европе. Кроме того, Каллас активно поддерживает Украину. Эстония приняла решение направить более 0,2% ВВП на помощь Украине в течение следующих четырех лет.

Больше о том, кто возглавит главные европейские институции и как это повлияет на Украину - в нашем материале.

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