НАТО допомагає Україні модернізувати ЗСУ та боротися з корупцією, - Столтенберг

За словами генсека, Україна є важливим стратегічним партнером для альянсу

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что альянс помогает Украине с модернизацией Вооруженных сил Украины и в борьбе с коррупцией для того, чтобы Украина могла стать полноправным членом НАТО. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

Генсек подчеркнул, что Украина является важным стратегическим партнером для НАТО.

"Украина важный партнер, мы помогаем Украине многими способами. Мы помогаем им модернизировать оборонительные структуры... Мы делаем это, чтобы помочь Украине двигаться в направлении евроатлантической интеграции, модернизировать ее вооруженные силы, и проводить реформы, в том числе бороться с коррупцией", - отметил Столтенберг.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал, что на следующей неделе подпишет изменения в Конституцию о фиксации курса в Европейский союз и НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию о необратимости курса на европейскую и евроатлантическую интеграции. Документ уже подписал глава парламента Андрей Парубий.

Добавим, Порошенко отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией независимости страны.