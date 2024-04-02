НАТО улучшает защиту стран Балтии, но непосредственной угрозы войны нет, - посол США

Североатлантический альянс продолжает улучшать защиту стран Балтии. Но сейчас нет индикаторов, которые бы указывали на неизбежную войну.

Об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

По ее словам, НАТО продолжает считать российскую угрозу главной для Альянса. И РФ необходимо остановить, поскольку если этого не сделать, то диктатор Владимир Путин может пойти дальше. Поэтому важно оттеснить россиян из Украины и прекратить агрессию Кремля.

"Хочу сказать нашим друзьям в странах Балтии: мы не видим непосредственной угрозы территории НАТО ни в балтийском регионе, ни, честно говоря, в любом другом регионе", - подчеркнула Смит.

Она уточнила, что за последние несколько лет Альянс сделал много шагов, чтобы улучшить защиту восточного фланга.

"Мы очень серьезно относимся к проблемам безопасности наших друзей в странах Балтии и принимаем активные меры, чтобы улучшить нашу позицию там", - добавила она.

Смит рассказала, что США "никому не сигнализируют", что война является неизбежной.

"Сейчас мы видим, что Россия полностью вовлечена в свою непровоцированную агрессивную войну внутри Украины, но у нас нет индикаторов и предупреждений о том, что российская война на территории НАТО неизбежна, и я действительно хочу это четко уточнить", - заверила дипломат.