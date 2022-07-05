НАТО поки не планує розміщувати свої бази в Швеції та Фінляндії

Північноатлантичний альянс (НАТО) поки не планує розміщувати військові бази в Швеції і Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання antena24.ro.

"Ми не плануємо додаткової присутності в цих двох країнах, у них є міцні національні сили. У них є можливість захистити себе", - зазначив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

Він також висловив надію на те, що всі країни-учасниці альянсу швидко ратифікують протоколи про вступ Швеції і Фінляндії.