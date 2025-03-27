В Британии опровергли слухи об отказе США от командования силами НАТО в Европе

Британия отвергла предположение, что якобы США могут отказаться от командования силами НАТО в Европе. Эту должность они занимали с момента основания Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Джона Хили, которого цитирует The Guardian.

Министр обороны сказал журналистам, что "Америка не отходит" от НАТО. Он отметил, что главнокомандующий силами НАТО в Европе будет представителем США - известный на военном языке как SACEUR (Supreme Allied Commander Europe).

Это высшая офицерская должность в НАТО. Фактически американские командиры занимают эту должность почти 75 лет. В декабре 1950 года Дуайт Эйзенхауэр стал первым верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе.

Сейчас эту должность занимает генерал армии США Кристофер Каволи. Он возглавил силы НАТО в Европе 4 июля 2022 года. Каволи заканчивает свой трехлетний срок на посту этим летом.