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В Британии опровергли слухи об отказе США от командования силами НАТО в Европе

Лондон, Четверг 27 марта 2025 15:05
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В Британии опровергли слухи об отказе США от командования силами НАТО в Европе Фото: министр обороны Великобритании Джон Хили (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Британия отвергла предположение, что якобы США могут отказаться от командования силами НАТО в Европе. Эту должность они занимали с момента основания Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Джона Хили, которого цитирует The Guardian.

Министр обороны сказал журналистам, что "Америка не отходит" от НАТО. Он отметил, что главнокомандующий силами НАТО в Европе будет представителем США - известный на военном языке как SACEUR (Supreme Allied Commander Europe).

Это высшая офицерская должность в НАТО. Фактически американские командиры занимают эту должность почти 75 лет. В декабре 1950 года Дуайт Эйзенхауэр стал первым верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе.

Сейчас эту должность занимает генерал армии США Кристофер Каволи. Он возглавил силы НАТО в Европе 4 июля 2022 года. Каволи заканчивает свой трехлетний срок на посту этим летом.

Ранее NBC News сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от командования НАТО в Европе.

Добавим, что еще до переизбрания на пост президента США Дональд Трамп критиковал НАТО и не исключал, что может вывести страну из Альянса.

Также Трамп критикует европейских членов НАТО за то, что государства недостаточно тратят на оборону. Он хочет, чтобы участники Альянса увеличить расходы до 5% ВВП.

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