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НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной, - Столтенберг

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Киев, Понедельник 21 ноября 2022 16:48
НАТО не планирует вводить бесполетную зону над Украиной, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Североатлантический альянс не планирует в ближайшее время вводить бесполетную зону в небе Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина с ссылкой на его брифинг.

"НАТО пока не планирует вводить в небе Украины бесполетную зону", - отметил Столтенберг.

По его словам, НАТО пока не планирует "закрывать" небо от российских ракет и самолетов, потому что блок не хочет становиться стороной конфликта.

Ранее в Офисе президента призвали Европу закрыть небо над Украиной, поскольку российская агрессия создает риски для приграничных стран.

Также в связи с падением ракеты в Польше в Литве выступили за размещение систем и средств противовоздушной обороны на границе Польши и Украины, а также по всему восточному флангу НАТО.

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НАТО Йенс Столтенберг
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