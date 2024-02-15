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НАТО планирует открыть центр оборонной подготовки для украинских военных, - СМИ

Четверг 15 февраля 2024 08:40
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НАТО планирует открыть центр оборонной подготовки для украинских военных, - СМИ Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Североатлантический альянс намерен запустить центр оборонной подготовки, анализа и образования для украинских военных. Новый проект, который дополнит учебную миссию ЕС и существующие программы союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Источники издания сообщают, что центр НАТО будет призван помочь Украине не только в военной подготовке его солдат и военнослужащих, но и обучить их стратегии и управлению оборонной администрацией.

Цель центра - повысить уровень поддержки страны, которая два года назад была захвачена Россией, и помочь привести ее силы в соответствие со стандартами Альянса, к которому она стремится однажды присоединиться.

До сих пор Альянс избегал шагов, которые могли бы быть истолкованы Россией как угроза. По этой причине именно члены альянса - на двусторонней основе или в составе групп - предоставляли Украине военную технику и обучение. Новый центр представляет собой изменение философии в этом отношении и новый элемент новых отношений между НАТО и Киевом.

31 союзник по военной организации в настоящее время обсуждает, как будет финансироваться новый центр (будет ли он финансироваться из общих счетов НАТО или из бюджетного фонда) и какой тип инструкторов будет в нем работать; это могут быть инструкторы, размещенные на новой базе, или персонал, направленный членами НАТО на более короткий срок, говорят дипломатические источники, знакомые с ходом внутренних переговоров.

Министры обороны НАТО вскоре окончательно согласуют детали проекта, который, как ожидается, получит окончательное одобрение на саммите в Вашингтоне в июле.

НАТО меняет подход к предоставлению помощи Украине

Недавно СМИ сообщали, что НАТО рассматривает возможность взять на себя координацию поставок оружия Украине. Отмечается, что это изменение курса, поскольку ранее Альянс не вмешивался непосредственно в вопрос поставок, оставляя их по усмотрению отдельных стран-членов.

Руководство НАТО хочет интегрировать формат "Рамштайн" в структуры Альянса. Это решение может быть стремлением обезопасить себя от возможных изменений в политике США.

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