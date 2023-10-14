НАТО планирует открыть офис в нейтральной Швейцарии, - СМИ

Утверждается, что после первоначального разрешения правительства Швейцарии в сентябре 2022 года на открытие офиса НАТО Министерство иностранных дел готовится к его созданию. Теперь Альянс, имеющий два подобных представительства в Нью-Йорке и Вене, должен подать официальный запрос в Берн.

"Это один из многих признаков того, что НАТО сейчас начинает переориентироваться. И не только, как следует из названия, на Северную Атлантику, но и на Африку и даже Азию", - заявил профессор Женевского высшего института, специалист по международным отношениям и НАТО Дэвид Сильван.

Он добавил, что присутствие Альянса не должно навредить имиджу нейтралитета Женевы, где многие неправительственные организации уже работают над вопросами безопасности и разминирования. Сильван также считает, что Швейцария не застрахована от вооруженных конфликтов, происходящих в остальном мире.

Отношения НАТО и Швейцарии

По данным опроса издания Blik, развязанная Россией война против Украины усилила в нейтральной Швейцарии поддержку сотрудничества с НАТО. 56% швейцарцев выступили за, при этом 35% опрошенных активно это поддерживают.

При этом вступление Швейцарии в Североатлантический альянс поддержало только 33% жителей страны.