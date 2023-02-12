НАТО планирует продлить полномочия Столтенберга до апреля 2024 года

Неназванные дипломатические источники сообщили, что этот шаг направлен на обеспечение стабильности военного альянса во время продолжающейся войны в Украине.

Ожидается, что официальное решение будет принято в ближайшие недели, поскольку существует неофициальная договоренность между 30 государствами-членами относительно того, что Столтенберг должен оставаться на своем посту по истечении срока полномочий 30 сентября 2023 года.

Отмечается, что продление срока его полномочий также позволит ему председательствовать на 75-м юбилейном саммите организации в Вашингтоне в апреле 2024 года, а также потенциально стать президентом Всемирного банка, когда Дэвид Малпасс уйдет в отставку примерно в то же время.

Решение о том, кто займет должность Столтенберга по истечении срока полномочий, еще не принято, но среди ведущих кандидатов на этот пост есть премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.