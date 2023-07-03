В НАТО подсчитали, сколько военной силы РФ задействовала в Украине

По его словам, несмотря на значительные потери, российские силы все еще имеют боеспособные "авиацию, флот, кибернетическое и ядерное оружие".

"Наши будущие оборонные планы базируются не на текущем состоянии российских сил, а на состоянии до 24 февраля 2022 года. Россияне пойдут на пополнение потерь в армии, и поэтому у нас есть несколько лет: мы никогда не должны недооценивать их возможности, поскольку они неоднократно показывали в истории, что умеют становиться на ноги", – рассказал он.

Баур подчеркнул, что россияне действуют "с большой осторожностью и вниманием" в тех районах, непосредственно граничащих с НАТО.

"Они не хотят рисковать конфликтом с нами", – считает он.

Потери врага

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 34 единицы военной техники противника", - констатировал генерал.

В частности:

вертолет Ка-52;

4 танка;

3 ББМ;

2 пушки Д-30;

БМ-21 "Град";

2 БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala";

пушка 2А36 "Гиацинт-Б";

зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";

2 гаубицы "Мста-Б" и автомобильная техника;

12 складов боеприпасов врага.

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 46 боевых столкновений. Оккупанты сосредотачиваются на штурмах на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Тем временем украинские военные наступают на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Защитники имеют определенные успехи.

Аналитики ISW предполагают, что россияне могут взимать под Бахмут силы по другим направлениям из-за наступления украинских войск.

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