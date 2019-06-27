НАТО не відповість дзеркально на вихід Росії з договору про ракети, - Столтенберг

НАТО не буде відповідати дзеркально у разі виходу Росії з договору про ракети середньої і меншої дальності. Про це на засіданні глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі заявив глава військово-політичного союзу Йенс Столтенберг, пише "Радіо Свобода".

Він уточнив, що дії НАТО будуть оборонними і розміщувати ядерні ракети в Європі союз не планує.

За словами Столтенберга, в рамках програми ядерного стримування учасники зустрічі в Брюсселі домовилися про спільні військові навчання, а також розвиток систем повітряної і протиракетної оборони.

СРСР і США підписали договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 1987 року. З 1988 року в Європі не було балістичних і крилатих ракет, здатних пролетіти відстань від п'ятисот до п'яти з половиною тисяч кілометрів.

У лютому США почали процедуру виходу з угоди. Москва відповіла дзеркально і призупинила участь у договорі.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що у Росії залишилося п'ять тижнів для відновлення участі в ракетному договорі.

РБК-Україна писало, що міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) вимагали від Російської Федерації дотримуватися умов договору про ракети середньої та малої дальності.