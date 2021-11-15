У НАТО відреагували на дії РФ біля кордонів України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком обстановки на кордоні Росії і України і навіть готовий реагувати на зміни обстановки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяви Столтенберга в програмі "Axios on HBO".

"Ми уважно спостерігаємо за незвичайними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною", - сказав він.

Він підкреслив, що Альянс напоготові і готовий до будь-якого розвитку ситуації.

У той же час генсек визнав, що Україна розчарована тим, що раніше дана обіцянка про приєднання країни до плану дій щодо членства в НАТО "для захисту від Росії" ще не виконана. Столтенберг пояснив, що членство може бути досягнуто тільки в тому випадку, якщо всі 30 країн-членів підтримають його.