ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НАТО засуджує насильство в Білорусі, - Столтенберг

Вівторок 11 серпня 2020 04:48
НАТО засуджує насильство в Білорусі, - Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)
Автор: Артур Родивилов

В організації стурбовані виборами

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг висловив стурбованість проведенням виборів у Білорусі. НАТО засуджує насильство проти мирних демонстрантів.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter.

Він зазначив, що необхідно поважати основні права, включаючи свободу слова і право на мирний протест.

"Союзники по НАТО висловили серйозну стурбованість з приводу проведення президентських виборів у Білорусі. НАТО засуджує насильство проти мирних демонстрантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, незадоволені результатами виборів білоруси вийшли на вулиці Мінська та інших великих міст країни 9 серпня. Силовики розігнали протестувальників водометами, світлошумовими гранатами і гумовими кулями.

Протести в Білорусі поновилися в понеділок; силовики намагаються розігнати акції протесту, але люди продовжують виходити на вулиці міст.

Додамо, що Україна, Литва та Польща зробили спільну заяву щодо ситуації в Білорусі; міністри закордонних справ країн засудили насильство і закликали до діалогу.

Проведення президентських виборів у Білорусі в неділю, 9 серпня, викликає глибоку стурбованість і у Сполучених Штатів Америки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся