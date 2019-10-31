У НАТО схвалили перегляд Комплексного пакету допомоги Україні

Комісія Україна - НАТО схвалила третій перегляд Комплексного пакету допомоги. Про це йдеться в релізі комісії за підсумками зустрічей з керівництвом України.

Повідомляється, що країни-учасниці НАТО готові надавати постійну підтримку програмі реформ України в секторі безпеки і оборони, в тому числі за допомогою Комплексного пакету допомоги (САР)

"Сьогодні ми схвалили третій перегляд CAP, привівши його у відповідність з цілями реформи, спрямованих на реалізацію принципів, кращих практик та стандартів і на підвищення сумісності з НАТО. В цьому відношенні внески союзників у цільові фонди НАТО відіграють важливу роль", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, Комплексний пакет допомоги для України (CAP) був схвалений на засіданні глав держав і урядів Комісії Україна - НАТО у Варшаві 9 липня 2016 року.

Нагадаємо, в ході виступу в Верховній раді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує повного впровадження закону про національну безпеку, а також реформи Служби безпеки України.

Крім того, стало відомо, що Україна і НАТО проведуть спільні навчання в Чорному морі.

