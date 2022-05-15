НАТО може оголосити Росію прямою загрозою, - Bloomberg

Країни-учасниці НАТО можуть оголосити Росію прямою загрозою і закріпити цей статус в новому стратегічному документі. Очікується, що він буде прийнятий вже в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, в підготовлюваному стратегічному документі Росію оголосять, як пряму загрозу, і розглянуть, як краще підтримувати сусідні країни, вразливі для агресії.

За словами обізнаного чиновника, союзники можуть зберегти можливість відновлення відносин, якщо поведінка Москви зміниться.

Як зазначає Bloomberg, в документі "Стратегічна концепція" викладені пріоритети альянсу на найближчі роки, і він має бути доопрацьований на саміті НАТО в Мадриді в кінці червня. У попередній версії, опублікованій в 2010 році, Росія згадувалася як партнер.