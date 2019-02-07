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НАТО звинуватило РФ у втручанні в справи Балкан

Новини » Політика    07.02.2019 - 10:16
НАТО звинуватило РФ у втручанні в справи Балкан
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг заявив, що РФ повинна поважати рішення країн щодо вступу в НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Росію в спробах вплинути на процес прийому балканських країн до військового альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки"

Таку заяву генсек НАТО зробив того дня, коли Республіка Північна Македонія підписала протокол, що відкриває їй дорогу до вступу в НАТО.

"Росія намагається втрутитися в політичні процеси в суверенних країнах. Я вважаю це не правильно", - заявив Столтенберг.

Він також наголосив, що НАТО поважає рішення незалежних суверенних держав, незалежно від того, чи хочуть вони вступити в НАТО чи ні.

"У Скоп'є ми бачили, що більшість в парламенті, більшість політичних партій хотіли вступу в НАТО, і ми це вітаємо. Але в Сербії, наприклад, вони чітко заявили, що не хочуть вступати в НАТО, і ми поважаємо це. Росія повинна поважати рішення суверенних держав, якщо вони хочуть вступити в НАТО, навіть якщо їй це не подобається", - сказав Столтенберг. 

РБК-Україна повідомляло, посли 29 держав НАТО і Македонії 6 лютого підписали в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі протокол про вступ країни в організацію. 

Нагадаємо, Європейський союз почне переговори з Республікою Північна Македоніящодо членства в ЄС влітку 2019 року.

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