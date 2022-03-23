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В НАТО звинуватили Китай у політичній підтримці РФ шляхом "відвертої брехні та дезінформації"

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Китай у політичній підтримці РФ шляхом "відвертої брехні та дезінформації". Він закликав Пекін не підтримувати російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, завтра на саміті країн-членів НАТО буде обговорено роль Китаю війні, яку Росія веде проти України.

"Китай надав Росії політичну підтримку, у тому числі шляхом поширення кричущої брехні та дезінформації", - сказав Столтенберг.

Він висловив занепокоєння, що Китай може надати "матеріальну підтримку" Росії.

"Я сподіваюсь, що НАТО переконає Китай виконувати свої обов'язки як члена Ради Безпеки ООН", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін провели телефону розмову. Очільник Білого дому нагадав, що Пекіну загрожують наслідки у разі допомоги Росії у війні проти України.

Додамо, радник голови Офісу президент Михайло Подоляк заявив, що Китай може стати частиною глобальної системи безпеки, підтримавши антиросійську коаліцію. Він закликав Пекін приєднатися до цивілізованих країн.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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