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В НАТО не обсуждают требования России "не расширяться на восток", - СМИ

Бюссель, Суббота 31 мая 2025 15:24
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В НАТО не обсуждают требования России "не расширяться на восток", - СМИ Фото: НАТО не рассматривает требование России о нерасширении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В руководстве НАТО пока не ведутся дискуссии о требовании России предоставить письменные гарантии о нерасширении блока на восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Ранее агентство Reuters отмечало, что это требование входит в перечень условий российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны против Украины.

Однако, по словам источников "Радио Свобода", вопрос о запрете расширения не обсуждался ни на недавних встречах, ни раньше. Один из собеседников назвал это требование скорее "академической дискуссией", напомнив, что решения в НАТО принимаются консенсусом.

Еще один дипломат отметил, что письменное обязательство не может быть легко реализуемым, поскольку право на вступление в союзы гарантируется международными документами. Среди них Североатлантический договор, Хельсинкский акт и Венская конвенция.

Также упомянут Основополагающий акт НАТО-Россия 1997 года, который, несмотря на фактическую потерю силы, все еще остается формальной основой определенных принципов: уважения территориальной целостности, нерушимости границ и права на самоопределение.

Требования России к Украине

Напомним, 16 мая Украина и Россия провели первые за три года прямые переговоры. Делегация РФ во время встречи озвучила неприемлемые требования для окончания войны против Украины.

Источники РБК-Украина рассказали, что Россия требовала от Украины принять нейтральный статус (речь идет о членстве в НАТО), фактически отказаться от пяти регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывести войска с этих территорий, отказаться от репараций и согласиться на "защиту прав русскоязычных".

Издание Reuters также публиковало список требований, которые диктатор Владимир Путин выдвинул Украине для прекращения войны. Среди них - письменные гарантии относительно нерасширения НАТО на восток и отмена части санкций.

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