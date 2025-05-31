В НАТО не обсуждают требования России "не расширяться на восток", - СМИ

В руководстве НАТО пока не ведутся дискуссии о требовании России предоставить письменные гарантии о нерасширении блока на восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Ранее агентство Reuters отмечало, что это требование входит в перечень условий российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны против Украины.

Однако, по словам источников "Радио Свобода", вопрос о запрете расширения не обсуждался ни на недавних встречах, ни раньше. Один из собеседников назвал это требование скорее "академической дискуссией", напомнив, что решения в НАТО принимаются консенсусом.

Еще один дипломат отметил, что письменное обязательство не может быть легко реализуемым, поскольку право на вступление в союзы гарантируется международными документами. Среди них Североатлантический договор, Хельсинкский акт и Венская конвенция.

Также упомянут Основополагающий акт НАТО-Россия 1997 года, который, несмотря на фактическую потерю силы, все еще остается формальной основой определенных принципов: уважения территориальной целостности, нерушимости границ и права на самоопределение.