В НАТО обсуждают ежегодное предоставление Украине помощи в 40 млрд евро, - СМИ

Страны-члены НАТО обсуждают идею генерального секретаря Йенса Столтенберга по плану финансирования на 40 миллиардов евро в год для Украины. Несмотря на это, некоторые союзники остаются скептическими относительно принятия данного решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечают в издании, некоторые страны-члены НАТО не желают брать на себя обязательства по конкретным многолетним расходам на военную помощь Украине, которые должны обеспечить большую предсказуемость в долгосрочной перспективе.
По информации источников, в настоящее время страны расходятся во мнениях относительно того, как обеспечить корректную работу данных обязательств на предстоящие годы.
Отмечается, что некоторые союзники опасаются формализовать обязательства по конкретной цифре и просто хотят пообещать продолжать оказывать поддержку на том же уровне.
В то же время другие опасаются обнародовать точные цифры своих вкладов, чтобы не раскрыть информацию о настоящем объеме их помощи Украине.
Собеседники издания отметили, что хотя многие детали еще предстоит согласовать, союзники, возможно, смогут заключить соглашение, если 40 миллиардов евро помощи Украине будут отнесены к существующему обязательству НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП.
Впрочем, это может это навредить собственной обороноспособности союзников, особенно если министерства финансов не согласятся повысить общий уровень расходов.
Кроме того, союзники по НАТО до сих пор согласовывают формулировки для заявления лидеров на саммите в июле, в котором будет описан прогресс Украины на пути вступления в Альянс.
Хотя в этом году приглашение снова маловероятно, США и Германия выступают против того, чтобы называть путь Украины к членству в НАТО "необратимым", и вместо этого настаивают на формулировке о "городах к членству", говорят источники.
Напомним, сегодня сообщалось, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет предложена новая штаб-квартира для управления военной помощью в рамках гарантии долгосрочной приверженности альянсу безопасности страны, провозглашенной "мостом" к возможному членству Киева.
Ранее Столтенберг говорил, что альянс создаст постоянную структуру по организации поставок оружия Украине и их финансированию.
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