У НАТО мають намір наростити військову активність в Арктиці на тлі агресії Росії

Країни НАТО збираються в найближчі роки наростити комерційну і військову активність в Арктиці. Таку заяву зробив Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами (ОВС) Альянсу в Європі Тод Уолтерс.
За його словами, зокрема, американська сторона і НАТО мають намір убезпечити навігацію для комерційних суден у міжнародних водах, правила якої порушують Росія і Китай.
"Через те, що ми згадали Арктику, наша мета - розглянути можливість збільшення там своєї активності з комерційної і військової точок зору", - сказав генерал.
Як писало РБК-Україна, наприкінці березня посол з особливих доручень МЗС РФ, старша посадова особа Арктичної ради від Росії Микола Корчунов заявляв, що Росія здійснила необхідні заходи, покликані "забезпечити безпеку" в Арктиці через нібито посилення уваги країн-членів НАТО до даного регіону.