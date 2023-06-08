НАТО предоставит Украине помощь для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, - Кулеба

"Украина подала запрос в Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы, в котором обозначила конкретные потребности украинской стороны. Я благодарен НАТО и отдельным союзникам за их скорую готовность помочь Украине в преодолении последствий теракта России на Каховской ГЭС", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что Каховская катастрофа демонстрирует отсутствие пределов в совершении Россией преступлений. По его словам, пока Россия оккупирует украинскую землю, угроза новых российских преступлений будет сохраняться. Именно поэтому критически важное значение имеет помощь союзников НАТО для освобождения всей территории Украины.

"Я призываю партнеров к дальнейшему укреплению обороноспособности Украины, в частности продолжить скорейшие поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155 калибра", - подчеркнул глава МИД.

Кулеба также призвал партнеров принять на саммите НАТО в Вильнюсе решения, приближающие вступление Украины в Альянс. По его мнению, членство Украины в НАТО приносит пользу Альянсу, поскольку Украина уже сегодня вносит значительный вклад в евроатлантическую безопасность, действует по стандартам НАТО и использует натовское вооружение.

"Членство Украины поможет предотвратить будущие войны после того, как эта война закончится победой нашего государства. Украина в составе Альянса будет надежным щитом, который будет защищать его восточный фланг и сможет эффективно сдерживать потенциального агрессора. Нет сомнений, что членство Украины сделает НАТО сильнее", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что в действительности Украина уже усиливает Альянс, защищая его членов от потенциальных новых волн российской агрессии, а также делясь военным опытом.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва ГЭС под воду пошел ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В частности, в Херсонской области уже затоплено 600 кв. км. Худшая ситуация складывалась на левом берегу Днепра, который пока находится под враждебной оккупацией. При этом россияне не помогают жителям в затопленных районах и не разрешают эвакуироваться.

Кроме того, в оккупированных Олешках из-за затопления погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.