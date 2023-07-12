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НАТО не предоставило точной формулы вступления Украины, потому что война "динамична", - Белый дом

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

НАТО на саммите в Вильнюсе не предоставило точной формулы вступления Украины в Альянс, потому что ситуация на фронте "динамична".

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я хорошо понимаю желание Украины быть в НАТО как можно быстрее, это абсолютно их право... Мы не предоставили механическую формулу, потому что конфликт динамичен, ситуация динамична", - сказал Салливан.

По его словам, НАТО следует сохранить гибкость и тесно сотрудничать с Украиной на ее пути к членству, чтобы определить, когда в будущем может принять ее в Альянс.

Саммит в Вильнюсе

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится два дня. Во время него союзники поддержали вступление Украины в Альянс без выполнения плана действий по членству.

Несмотря на ожидания, Украина не получила прямого приглашения в НАТО от союзников. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

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