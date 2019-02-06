НАТО і Македонія підписали протокол про вступ республіки до альянсу

Протокол був підписаний у присутності генсека НАТО і глави МЗС Македонії

Послы 29 государств НАТО и Македонии 6 февраля подписали в штаб-квартире Альянса в Брюсселе протокол о вступлении страны в организацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington post.

Сообщается, что протокол был подписан в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова.

Напомним, ранее сообщалось, что постоянные представители стран-членов НАТО подпишут протокол о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому альянсу 6 февраля 2019 года.

В пресс-службе сообщили, что на подписании будут присутствовать все 29 представителей стран-членов НАТО. Церемония подписания состоится в Брюсселе, в штаб-квартире Североатлантического альянса при участии министра иностранных дел Македонии Николы Димитрова.

Ранее сообщалось, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ожидает присоединения Северной Македонии к НАТО. Столтенберг заявил, что ратификация в греческом парламенте Преспанского договора - это важный вклад в стабильность и процветание всего региона.