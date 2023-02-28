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НАТО должно быть готово к вторжению РФ в страны Балтии, - Минобороны Литвы

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

НАТО должно быть готов к тому, что Россия предпримет попытку вторжения в страны Балтии.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Анадолу".

Анушаускас заявил, что РФ представляет "прямую и долгосрочную угрозу" для стран Балтии.

"НАТО должно быть готово к быстрому реагированию в случае угрозы", - заявил литовский министр.

Он напомнил, что Литва граничит с Калининградской областью и с Беларусью, и что "война России против Украины подтверждает реальность военной угрозы".

Министр заявил, что агрессивная риторика Кремля и его пропаганды, "интенсивная милитаризация Калининградской области, а также фактор Беларуси, полностью интегрированной в российскую военную систему, представляют реальную угрозу для Литвы и региона в целом".

Он отметил, что в связи с этим наращивание оборонного и сдерживающего потенциала НАТО приобретает первостепенное значение.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь направила четыре колонны с военной техникой к границе с Литвой.

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ЛитваБалтияВойна России против УкраиныНАТО