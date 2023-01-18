НАТО должно быть готово к долгосрочной войне в Украине, - замгенсека

Он заявил, что союзники должны больше инвестировать в оборону, наращивать мощности по производству оружия и боеприпасов и готовиться к возможным будущим войнам.

При этом Джоанэ добавил, что недооценивать Россию опасно. По его словам, российский диктатор Владимир Путин уже мобилизовал более 200 тысяч дополнительных войск.

"У нас нет никаких признаков того, что цели Путина изменились. Поэтому мы должны быть готовы к долгому пути. 2023 год будет трудным годом. И мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал он.

Напомним, по данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин хочет создать двухмиллионную армию, поэтому во время новой волны мобилизации в РФ попытаются призвать 500 тысяч россиян.

Как сообщало издание The Times, этих 500 тысяч мобилизованных в Кремле мечтают отправить в новое наступление уже в апреле.

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