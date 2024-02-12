RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАТО и ЕС должны удвоить военную помощь Украине, - Мюнхенский отчет по безопасности

Архивное фото: НАТО и ЕС должны удвоить военную помощь Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Члены Европейского союза и НАТО должны удвоить помощь Украине, поскольку никто в Европе не застрахован от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мюнхенский отчет по безопасности.

РФ будет искать жертву

Отмечается, что членам ЕС и НАТО необходимо удвоить финансовую и военную помощь Украине. 

"Закаленная в боях Россия с экономикой, находящейся в военном состоянии, быстро перевооружится и будет искать свою следующую жертву", - говорится в отчете.

Также уточняется, что никто в Европе не будет застрахован от российской агрессии и гибридной войны в период сомнений относительно обеспечения безопасности со стороны США.

Борьба с "усталостью от Украины"

В отчете указано, что возможная победа России также создаст опасный прецедент для конфликтов за пределами Европы, показав, что нерушимости границ больше нет и что агрессия и военные преступления оправданы. 

Поэтому лица, принимающие решения в Европе и США, должны бороться с "усталостью Украины", помочь Киеву одержать победу и сократить "серую зону".

Вступление в ЕС и НАТО

Члены ЕС и НАТО должны активно поддерживать страны на пути вступления. 

"ЕС должен конкретизировать идею поэтапного вступления и вознаграждать прогресс в реформах постепенным доступом к своим институтам и политике", - говорится в тексте. 

Это должно включать в себя регулярные приглашения стран-кандидатов на заседания Европейского совета в качестве гостей. Союзникам по НАТО следует, при необходимости, продолжить двусторонние гарантии безопасности на промежуточном этапе до момента вступления.

Мюнхенская конференция по безопасности

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности в этом году пройдет с 16 по 18 февраля.

Это ежегодная международная конференция, которая проводится в Мюнхене. В ее ходе политики, военные и представители бизнеса, неправительственные организации и эксперты по вопросам безопасности обсуждают актуальные вопросы в сфере безопасности. При этом они не придерживаются дипломатических и протокольных требований.

Мероприятие является крупнейшей в мире конференцией, посвященной вопросам безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Германию и посетит Мюнхенскую конференцию безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзНАТОМюнхенская конференция по безопасностиВойна в Украине