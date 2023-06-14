В НАТО хотят создать совет с Украиной. Что об этом говорят в Киеве

Новый формат отношений – Совет Украина-НАТО может появиться на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Однако в Украине пока не понимают содержание этого взаимодействия.

По словам источника РБК-Украина в Правительстве, важна не столько форма взаимодействия с НАТО, сколько содержание этого взаимодействия.

"Мы может сделать Совет Украина-НАТО, вопросов нет. Но нам нужно конкретное решение относительно движения в членство. Чтобы на саммите нам не сказали: "Вот вам Рада и на этом все, мы свой шаг сделали", - отметило оно.

Таким образом, если на встрече в Вильнюсе ограничатся предложением создать Совет, это будет не тем, чем можно заменить членство в НАТО.

А вот глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что быть ассоциированным партнером или просто изменить формат сотрудничества – недостаточно. Так как целью Украины является вступление в НАТО.

"Если этот Совет будет предложен с четкими сигналами о том, что Украина станет членом НАТО, когда это позволит ситуация с безопасностью, после войны или с какими-то другими формулировками, но с конкретными шагами, которые должны сделать альянс и Украина для ее членства, тогда этого будет достаточно. Одного только решения в финальном коммюнике саммита об изменении формата на Раду нам будет мало", - добавил Чернев в разговоре с изданием.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что учреждение такого Совета без решительного шага к членству в НАТО – все равно, что предоставить танк без пушки.

Детальнее о создании нового формата отношений между Украиной и НАТО читайте в материале РБК-Украина - "Совет вместо Комиссии. В НАТО заговорили о новом формате для Украины, но есть вопросы".

Совет Украина – НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут договориться о создании Совета Украина-НАТО. По его словам, это укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной. К тому же это орган, который может принимать решение.

При этом Украина на саммите НАТО в Вильнюсе хотела бы услышать политическое решение о возможности вступления в Альянс после окончания боевых действий и получить "четкий график вступления".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для вступления в наше государство также нужны четкие гарантии безопасности, которые зафиксируют на бумаге.