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В НАТО хотят создать сеть, объединяющую данные военных и гражданских спутников

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Понедельник 13 февраля 2023 15:02
В НАТО хотят создать сеть, объединяющую данные военных и гражданских спутников Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал создание сети с данными гражданских и военных спутников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга во время брифинга.

"НАТО создаст виртуальную сеть, объединяющую данные гражданских и военных спутников для", - заявил Столтенберг.

По его словам, такая сеть необходима будет для нужд разведки.

Североатлантический альянс также хочет открыть центр для обеспечания защиты подводных кабелей и трубопроводов.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что международные партнеры должны передать Украине все необходимое вооружение, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя.

Также, по словам генсека НАТО, он ожидает, что партнеры обсудят вопрос самолетов для Украины во время "Рамштайна".

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НАТО Йенс Столтенберг
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