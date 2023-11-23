НАТО хочет создать "военный Шенген" для упрощения перемещения войск в Европе

По его мнению, в Европе можно ввести "военный Шенген". Это будет зоной свободного военного прохода. по типу политической Шенгенской зоны и она позволит свободно передвигаться военным в пределах большей части ЕС.

"В разгар войны в Украине РФ выпускала 50 тысяч артиллерийских снарядов в день. Эти снаряды должны дойти до гаубиц. Поэтому вы должны создать склады для боеприпасов, горючего, запчастей и провизии", – заявил Солфранк.

По его словам, на создание "военного Шенгена" влияет и тот фактор, что Альянс должен быстро опрокидывать свои войска по огромному пространству Европы.

"У нас истекает время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны", - отметил он.

Он считает, что НАТО не должна побуждать Кремль к просчетам, показывая, что у Москвы может быть шанс на победу из-за его неготовности, предупредил Солфранк.

"Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр военных действий задолго до того, как будет применена статья 5 (Вашингтонский договор о коллективной обороне)", - сказал он.

Финляндия в НАТО

Напомним, Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса в начале апреля этого года .

При этом до членства официальные лица Финляндии планировали рассмотреть присутствие войск НАТО на своей территории.

Еще в мае стало известно, что Хельсинки договариваются с Вашингтоном о том, чтобы разрешить американским военным находиться на территории страны . Позже сообщалось, что Финляндия, вероятно, может разрешить Соединенным Штатам Америки использовать несколько военных баз своей территории.

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