НАТО готовится к возможной войне в Европе: адмирал дал советы людям

После двухдневного заседания военного комитета НАТО в Брюсселе, три военачальника намекнули, что альянс готовится к войне в Европе.

"В доме должна быть вода, радио на батарейках и фонарик на батарейках. Так вы сможете продержаться первые 36 часов", - сказал адмирал НАТО Роб Бауэр

Совет гражданам подготовиться подтверждает слова Бауэра о том, что в случае войны потребуется сотрудничество всего общества.

"Десятилетиями у нас была идея, что у нас есть профессиональные армии и что они решают проблемы безопасности в Афганистане или Ираке. Для новой войны такой профессиональной армии недостаточно. Поэтому необходимо еще раз подумать о таких системах, как воинская повинность или призыв резервистов, - сказал Бауэр.

НАТО стремится расширить свои связи с партнерами по всему миру. В Европе альянс планирует сотрудничать с Австрией, Ирландией и Швейцарией, а в Азии и Океании - с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией.

На следующей неделе страны НАТО уже начинают "крупнейшие учения за последние десятилетия", заявил американский генерал НАТО Крис Каволи.

"В операции примут участие около 90 000 военнослужащих из всех 31 страны НАТО, плюс войска нашего хорошего партнера Швеции". Операция продлится до мая", - заявил генерал.

Война в Украине

Ранее мы писали, что по мнению западных экспертов, война в Украине может продлиться еще как минимум два года.

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Военный эксперт выразил свое мнение о публикации CNN о длительности войны - читайте в материале РБК-Украина.