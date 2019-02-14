НАТО готове збільшити підтримку обороноздатності України, - Полторак

Союзники України в Альянсі готові збільшити надання ресурсів для зміцнення обороноздатності України

Союзники Украины в НАТО готовы увеличить поддержку и предоставление ресурсов для укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак, который находится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Полторак заявил, что "союзники приветствуют евроатлантические стремления Украины, которые закреплены изменениями в Конституцию Украины и убеждены, что этот стратегический выбор позволит нашему государству получить полноправное членство в сообществе западных демократий для обеспечения безопасности и обороны".

По словам главы оборонного ведомства, Альянс высоко оценил результаты оборонной реформы на основе ЗУ "О национальной безопасности и обороне".

"Достижения являются значительными, и отмечается прогрессивная энергия Украины в дальнейших этапах трансформации сектора безопасности и обороны для достижения военных критериев членства в НАТО", - отметил Полторак.

Он также сообщил, что союзники готовы увеличивать всестороннюю поддержку и предоставление ресурсов для укрепления обороноспособности Украины.

"Это, в частности, касается подготовки войск, современного вооружения и развития инфраструктуры военного назначения. Особое внимание при рассмотрении этих вопросов будет уделено военно-морским и воздушным возможностям Вооруженных сил Украины", - сказал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Полторак 13-14 февраля будет находиться с визитом в штаб-квартире Североатлантического альянса.