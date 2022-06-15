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НАТО готує план переходу ЗСУ на озброєння Альянсу, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повинна бути готовою до довготривалої війни. НАТО планує перевести ЗСУ на користування сучасним озброєнням Альянсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря Єнса Столтенберга.

"Україна повинна мати більше важкого озброєння. Союзники та партнери по НАТО вже давно надають тяжке озброєння, і вони нарощують свої зусилля. Українці повинні бути готові продовжувати протягом тривалого часу, і ми продовжуватимемо надавати підтримку. НАТО готує план переведення ЗСУ з пострадянського озброєння на зброю Альянсу", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, на думку прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, НАТО робить недостатньо багато зусиль для захисту і підтримки України.

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