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НАТО і ЄС також зацікавлені у вступі України, - Єрмак

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Україна, П'ятниця 06 травня 2022 09:02
НАТО і ЄС також зацікавлені у вступі України, - Єрмак Фото: керівник офісу президента Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Керівник офісу президента Андрій Єрмак впевнений, що Європейський союз і НАТО також зацікавлені у вступі України. Наша країна довела це своєю стійкістю.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Після того, що показали наші воїни, що показала наша країна, я взагалі глибоко переконаний, що сьогодні зацікавленість в тому, щоб Україна була і в НАТО, і в ЄС, обопільна, це і їх, і наш інтерес", - сказав він.

Як нагадав Єрмак, сьогодні Україна показала, що можна вже 72 дні протистояти одній з найбільших армій світу, не будучи членом жодного військового союзу.

Що стосується перспектив вступу в НАТО він зазначив, що"насправді, нічого немає постійного в нашому швидко мінливому світі".

"Почувши риторику з боку НАТО по відношенню до Фінляндії, Швеції, ми розуміємо, що, виявляється, може бути і по-іншому", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна розраховує отримати статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні.

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