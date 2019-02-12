НАТО не буде втягуватися у нову гонитву озброєнь, - генсек

Столтенберг підкреслив, що альянс виступає за нерозповсюдження ядерної зброї

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в Европе в ответ на действия Российской Федерации по нарушению Договора о ракетах малой и средней дальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, 13-14 февраля в Брюсселе состоится встреча министров обороны НАТО.

"На этой встрече министров обороны мы будем обсуждать, какие шаги НАТО осуществит для реагирования на этот мир без ДРМСД, где будет больше российских ракет, обратим внимание на то, как обеспечить сдерживание и оборону", - отметил генсек.

По его словам, альянс остается преданным сохранению режима нераспространения ядерного оружия.

"Любые шаги, которые будут осуществляться, будут скоординированными, ограниченными и оборонительными. Мы не намерены дислоцировать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. В то же время мы остаемся преданными контролю над вооружениями и сохранению режима нераспространения ядерного оружия. НАТО не хочет новой гонки вооружений, потому что это не в наших интересах", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее члены НАТО поддержали выход США из Договора о ракетах малой и средней дальности и выразили сожаление, что Россия продолжает отрицать нарушения.

Как писало РБК-Украина ранее, переговоры России и США по ракетному договору провалились.

Добавим, в начале января Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс начать выполнять договор о ракетах.