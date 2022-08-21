Якщо НАТО не діятиме. Вучич пригрозив захистити сербів у Косово

"Нам нікуди йти, ми загнані в кут. Ми захистимо наших людей від переслідувань і погромів, якщо НАТО не хоче цього робити", - заявив Вучич.

Він додав, що необхідно припинити прибуття в північні регіони Косово, де проживають серби, "косовсько-албанських угруповань".

Також Вучич в черговий раз звинуватив владу Косово в тому, що вони нібито хочуть "прибрати сербський народ зі своєї території".

Більш детально про конфлікт між Косово і Сербією можете дізнатися у відео РБК-Україна.