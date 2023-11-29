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В НАТО не видят большого значения в разных мнениях Зеленского и Залужного о фронте

Фото: президент Украины Владимир Зеленский, руководитель ОП Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

В Североатлантическом альянсе не считают, что различия в публичных оценках ситуации на фронте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным имеют большое значение.

Об этом на брифинге в Брюсселе на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник НАТО, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я бы не преувеличивал эти разногласия - они (Зеленский и Залужный, - ред.) просто подходят к ситуации с разной перспективы. Когда Залужный, говоря о ситуации на поле боя, говорит о том, что война превратилась в войну на истощение - он прав. Нельзя сказать, что это описание неточное. А Зеленский говорит о достигнутом прогрессе, но он медленнее, чем хотелось бы. Оба этих утверждения могут быть верными одновременно", - заявил чиновник. 

Он уточнил, что Залужный в своих высказываниях исходит из военной перспективы, а Зеленский - из политической. 

При этом чиновник рассказал, что Россия сейчас пытается максимально усиливать такие разногласия между политическим и военным руководством, поскольку если речь идет о "тупике" на фронте, следовательно, по версии России, это означает, что Украина проигрывает, а РФ выигрывает войну. 

"Российская власть и президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) в частности отчаянно надеются, что все сделают вывод, что война закончилась. Конечно, это не так", - добавил чиновник.

Слухи о "конфликте" между Зеленским и Залужным

Напомним, отдельные СМИ недавно начали писать о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным. 

В частности, это произошло после статьи Залужного для The Economist, в которой он рассказал, что боевые действия в Украине заходят в тупик. 

Источники РБК-Украина подтвердили, что отношения между Залужным и Зеленским в последнее время ухудшились, но не так сильно, как об этом пишут отдельные западные СМИ. 

 

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