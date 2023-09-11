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В НАТО не видят признак того, что РФ хочет атаковать Румынию

Фото: заместитель генсека НАТО Мирча Джоане (nato.int)
Автор: Елизавета Драбкина

В НАТО заявили об отсутствии признаков того, что Россия целенаправленно планировала атаковать территорию Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, которого цитирует G4Media.ro.

Он заявил, что нет никаких доказательств того, что Россия намерена напасть на государство-член НАТО после того, как в районе Плаура нашли обломки второго российского беспилотника.

"Я хочу заверить румынскую общественность и общественность соседних территорий, что нет причин для беспокойства", - сказал Джоан.

Он также призвал людей к "спокойствию и уверенности", особенно жителей приграничных с Украиной районов.

Что этому предшествовало

Ночью 4 сентября россияне в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области дронами-камикадзе.

Через некоторое время Министерство иностранных дел Украины заявило, что дрон ударил и по территории Румынии, но сначала румынские МИД и Минобороны эту информацию опровергли. Но позже инцидент признал президент Румынии Клаус Иоганнис.

При этом 9 сентября Минобороны Румынии сообщило, что обнаружило новые обломки беспилотника, аналогичные тем, что используют российские военные.

После этого Бухарест вызвал российского поверенного "на ковер".

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НАТОРумыния