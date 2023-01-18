В НАТО анонсировали расширение боевых групп на восточном фланге

В НАТО заявили, что уже вскоре расширят свои боевые группы на восточном фланге до бригадного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ во время заседания военного комитета.

"НАТО добивается прогресса по быстрому расширению своих боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня... Эта цель будет достигнута в кратчайшие сроки", - заявил он.

Кроме того, Джоанэ призвал союзников увеличить увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны.