МИД Нидерландов: 1,4 млрд евро от активов РФ пойдут на артиллерию, снаряды и ПВО для Украины
Европейский союз передаст Украине 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России. Они пойдут на артиллерию, снаряды и системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот.
"Хороший и важный шаг: страны-члены ЕС договорились об использовании процентных доходов от обездвиженных российских активов для дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира", - написала Слот.
Она добавила, что первая выплата составит около 1,4 млрд евро.
"Эта сумма будет распределена через Европейский фонд мира и будет использована среди прочего для финансирования военных активов, таких как боеприпасы, артиллерийские системы и системы противовоздушной обороны для Украины", - сообщила глава МИД Нидерландов.
Передача Украине прибыли от активов РФ
Напомним, 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, 90% поступлений от замороженных активов РФ будут направлены в Европейский фонд мира для поставок Украине вооружений. Остальные 10% пойдут на восстановление Украины.
Сегодня, 24 июня, Боррель сообщил, что Европейский союз направит в помощь Украине 2,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов двумя траншами. Первый поступит на следующей неделе.
Он подчеркнул, что назначение денег - военная помощь Украине для защиты от российской агрессии.
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