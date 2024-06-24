МИД Нидерландов: 1,4 млрд евро от активов РФ пойдут на артиллерию, снаряды и ПВО для Украины

Европейский союз передаст Украине 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России. Они пойдут на артиллерию, снаряды и системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот.

"Хороший и важный шаг: страны-члены ЕС договорились об использовании процентных доходов от обездвиженных российских активов для дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира", - написала Слот.

Она добавила, что первая выплата составит около 1,4 млрд евро.

"Эта сумма будет распределена через Европейский фонд мира и будет использована среди прочего для финансирования военных активов, таких как боеприпасы, артиллерийские системы и системы противовоздушной обороны для Украины", - сообщила глава МИД Нидерландов.