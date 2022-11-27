"Следующая неделя будет тяжелой". Украинцев предупредили об угрозе новых терактов РФ

"Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики", - написал Арахамия.

По его словам, экстренные службы и органы власти прорабатывают разные сценарии, было проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры и "каждый знает, что должен делать".

"Мы готовимся. Готовятся военные. И мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший "Пункт несокрушимости". Мы обязательно выстоим, победим и заставим Россию за все заплатить", - отметил Арахамия.

Напомним, что специалисты продолжают восстанавливать энергосистему Украины после массированного ракетного удара, который совершила РФ 23 ноября.

Добавим, в украинской разведке предупредили, что россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине и, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели от предыдущей атаки.

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