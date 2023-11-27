Следующий год может оказаться более благоприятным для РФ. Президент Чехии назвал условие

Победа РФ в Украине обернется для Запада последствиями

По словам Павела, сегодня он как президент должен видеть ситуацию с войной в Украине не только с точки зрения поля боя, но и с точки зрения принципов.

"И у нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все, что ей нужно для успеха в ее миссии по восстановлению суверенитета и контроля над ее границами: что-либо меньшее будет нашим провалом", - сказал Павел.

Он считает, что победа России обернется для Запада неприятными последствиями в будущем. Она укрепит представление о том, что другие режимы смогут достигать своих целей силой и будут полагаться на слабость западных демократий.

Следующий год будет еще сложнее

Павел отметил, что в этом году у Украины будет только один шанс на большое контрнаступление. Контрнаступления являются дорогими, трудоемкими и отнимающими много времени.

Президент Чехии подчеркнул, что невозможно провести два или три больших наступления за один год. В основе его рассуждений лежало наблюдение о том, что в следующем году состоятся выборы в России, в США, и что эта зима будет чрезвычайно тяжелой, потому что большая часть украинской инфраструктуры разрушена, и даже с помощью Запада ее не смогли полностью отремонтировать.

"Населению будет трудно, и из-за колебаний со стороны стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти. И естественно, это создает ситуацию, не очень благоприятную для продолжения контрнаступательных операций. Зима даст России, которая уже смогла перевести свою промышленность в военный режим, время на восстановление", - заявил Павел.

Он уточнил, что РФ производит гораздо больше крупнокалиберных боеприпасов, больше танков, набирают больше солдат. Также Кремль ведет переговоры с несколькими странами о поставках оружия, например КНДР имеет потенциал в 1 миллион артиллерийских снарядов.

"Если мы потеряем возможность сохранить поддержку Украины, следующий год может оказаться еще более благоприятным для Москвы. Этот год имеет решающее значение для закладки основы успеха, следующий год будет сложнее", - сказал президент Чехии.

Поставок оружия для Украины недостаточно

Президент Павел признал, что поставок военной техники со стороны Запада недостаточно, чтобы позволить Украине продолжить операцию высокой интенсивности.

Он также сказал, что страны Запада не выполнили свои обещания по поставкам украинцам артиллерийских боеприпасов, подготовка на F-16 идет не так быстро, как хотелось бы. Также после поставок Storm Shadow из Великобритании и аналогичных ракет из Франции Украина рассчитывала получить немецкие Taurus. Но Берлин еще не решил, поставлять эти ракеты или нет.

"Это создает дисбаланс в поставках, а неопределенность с украинской стороны не является хорошей основой для военного планирования", - резюмировал президент Чехии.

Другие заявления Петра Павела о войне в Украине

Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что Россия может полностью восстановить свою боеспособность в течение шести лет.

Также Павел говорил, что нынешняя ситуация на поле боя не указывает на то, что Украина может получить военное преимущество, а время идет в пользу России.

Еще Павел заявлял, что поставки вооружений, которые нужны ВСУ для успеха, пока тормозятся. А сами боевые действия в Украине несут в себе большой риск, а именно усталость от войны.