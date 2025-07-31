Следующими станут украинцы? В РФ политических оппонентов начали лишать гражданства

Как сообщается, 17 июля Госдума РФ приняла закон, который увеличивает количество статей Уголовного кодекса, по которым возможно лишение приобретенного гражданства, с 64 до 81.

В перечень, в частности, добавлены тяжкие преступления, а также такие размытые формулировки, как "преступления по экстремистским мотивам" или "оправдание терроризма и диверсионной деятельности".

Формулировки оставляют простор для произвольной трактовки: одинаковые санкции могут быть применены как к лицам, осужденным за насильственные преступления, так и к пользователям, разместившим оппозиционный пост в социальных сетях.

Уже зафиксированы десятки случаев лишения приобретенного гражданства - преимущественно среди осужденных по "террористическим" и "экстремистским" статьям.

Отмечается, что врата гражданства в РФ означает потерю почти всех базовых прав. Апатриды (лица без гражданства) не имеют доступа к официальному трудоустройству, государственной медицине, образованию, аренде жилья, получению водительского удостоверения или других государственных услуг. Это превращает человека в юридически "невидимого" и фактически вытесняет его из страны.

"Власти РФ заявляют, что новые нормы не будут применяться к жителям временно оккупированных территорий Украины, которые получили российские паспорта. Впрочем, по информации СВРУ, следующими станут именно жители "новых регионов" и даже те, кто получил гражданство от рождения", - отметили в разведке.